Por que Steven Spielberg se arrepende de ter feito o filme 'Tubarão'

Há 1 hora

O diretor Steven Spielberg disse que "lamenta verdadeiramente" os ataques à população de tubarões após o sucesso de 'Tubarão', filme vencedor do Oscar.

Em entrevista ao programa Desert Island Discs, da BBC Radio 4, o cineasta disse temer que os tubarões estejam "bravos" com ele por causa "do frenesi de pescadores malucos que aconteceu depois de 1975", ano de lançamento do filme.