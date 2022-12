Argentina ganha a Copa de 2022 e é tricampeã mundial

Há 35 minutos

Messi comemora o primeiro gol da Argentina, ainda no primeiro tempo

Em uma partida disputada até o último minuto, a Argentina confirmou o favoritismo e conquistou neste domingo a Copa do Mundo de 2022, realizada no Catar.

Os argentinos venceram a França nos pênaltis, após uma partida emocionante que havia terminado em 3 a 3 no Estádio Nacional de Lusail, em Doha.

A argentina marcou 4 gols durante os pênaltis. A França teve um dos chutes defendidos pelo goleiro argentino Emiliano Martínez e outro chute para fora do gol.

Emoção até o último minuto

Os gols da Argentina no primeiro tempo foram marcados por Messi, de pênalti, e Di María, num contra-ataque fulminante.

A França empatou nos últimos 15 minutos do segundo tempo, com dois gols de Mbappé — o primeiro de pênalti e o segundo num sem-pulo da grande área.

Di María comemora o segundo gol da Argentina na final da Copa do Mundo de 2022

Com o título de 2022, a Argentina entra para o seleto grupo das seleções que conseguiram conquistar a Copa do Mundo três vezes. Fazia 20 anos que um time sul americano não ganhava a competição, desde o penta do Brasil em 2002