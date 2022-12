Covid: China deve ter três ondas de infecções no inverno, apontam projeções

Há 22 minutos

A China está testemunhando um aumento nos casos desde que as restrições mais severas foram abandonadas no início de dezembro.

No entanto, há preocupações de que essas estatísticas estejam subestimadas devido a uma recente redução no programa de testagem.

O epidemiologista Wu Zunyou disse acreditar que o pico atual de infecções ocorrerá até meados de janeiro. A seguir, a segunda onda seria desencadeada por viagens em massa no início de 2023, durante as comemorações do Ano Novo Lunar, que começam em 21 de janeiro. Milhões de pessoas costumam viajar nessa época para passar o feriado com a família.

O terceiro aumento de casos ocorreria entre o final de fevereiro e o início de março, quando as pessoas voltam ao trabalho depois do feriado, avalia Wu.

O especialista participou de uma conferência no sábado (17) e afirmou que os níveis atuais de vacinação contra a covid oferecem uma certa proteção contra os surtos e resultaram em uma queda no número de casos graves, relacionados a hospitalizações e mortes.

No geral, a China diz que mais de 90% de sua população foi totalmente vacinada. No entanto, menos da metade das pessoas com mais de 80 anos receberam três doses da vacina. Os idosos são mais propensos a sofrer com os sintomas graves e as complicações da covid.