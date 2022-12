Proud Boys: quem são os extremistas apoiadores de Trump julgados por invasão do Capitólio

Segundo a acusação, o grupo participou de motim, quando uma multidão de apoiadores do então presidente Donald Trump entrou na sede do Congresso americano.

A invasão ocorreu durante uma sessão do Congresso que confirmou a vitória de Biden nas eleições do ano anterior.

O atual presidente do Partido Democrata venceu Trump, mas apoiadores do republicano não aceitaram a derrota e invadiram o Capitólio. Três policiais e dois manifestantes morreram na insurreição.

De acordo com a emissora CNN, os promotores devem apresentar no julgamento testemunhos de outros membros do Proud Boys que confessaram participação no motim.