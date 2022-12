Trump é acusado de quatro crimes em invasão do Capitólio

Há 54 minutos

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump deve ser processado por quatro crimes relacionados à invasão do Capitólio, sede do legislativo americano, segundo decisão de uma comissão parlamentar que investigou o ataque ao local em 6 de janeiro de 2021.

"Nenhum dos acontecimentos do 6 de janeiro teriam acontecido sem ele", diz um trecho do relatório final da comissão, composto por oito capítulos e divulgado nesta segunda-feira (19/12).

Se Trump for condenado pelos crimes apontados pelo comitê, ele poderia enfrentar multas com valores consideráveis, mais de 10 anos de prisão o impedimento de participar de eleições.

Mas, segundo explica Anthony Zurcher, correspondente da BBC na América do Norte, as implicações da decisão do comitê são muito mais políticas do que legais, dada a limitação para que as acusações dos parlamentares se tornem processos judiciais.