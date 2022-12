Post de Messi no Instagram após vitória na Copa bate recorde com maior número de curtidas da história

Há 1 hora

Uma galeria de fotos de Lionel Messi celebrando a vitória da Argentina na Copa do Mundo se tornou o post mais curtido no Instagram de todos os tempos.

O jogador de futebol — que levou seu time ao primeiro triunfo na Copa do Mundo em 36 anos — recebeu mais de 68 milhões de curtidas pelas fotos que postou em sua conta na rede social.

A Argentina derrotou a França nos pênaltis na final da Copa do Mundo no Catar, no domingo (18/12).