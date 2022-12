Afeganistão: Talebã proíbe mulheres nas universidades

Há 50 minutos

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Estudantes do sexo feminino na capital - a Universidade de Cabul e outras reabriram na primavera após a aquisição do Talebã

O Talebã anunciou o fechamento de universidades para mulheres no Afeganistão, de acordo com uma carta do ministro do Ensino Superior.

O ministro diz que a mudança entra em vigor imediatamente e deve ser seguida até que surja um novo aviso.

A medida estringe ainda mais o acesso das mulheres à educação formal, uma vez que pessoas do sexo feminino já eram excluídas do ensino médio.

Três meses atrás, milhares de meninas e mulheres fizeram exames de admissão em universidades em todo o Afeganistão, mas amplas restrições foram impostas aos assuntos que elas poderiam estudar.

Áreas como medicina veterinária, engenharia, economia e agricultura estão fora dos limites e jornalismo foi considerado um curso severamente restrito.

Após a tomada do poder pelo Talebã no ano passado, as universidades incluíram salas de aula e entradas segregadas por gênero.

As alunas só podiam ser ensinadas por professoras ou idosos.