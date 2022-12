Bispo que teve US$ 1 mi em joias roubadas ao vivo em sermão nos EUA é acusado de fraude e extorsão

George Wright

BBC News

Há 23 minutos

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Lamor Whitehead durante o funeral do rapper Biz Markie em 2021

Um pastor americano que teve mais de US$ 1 milhão em joias roubadas durante um assalto à mão armada no meio de um sermão transmitido ao vivo em Nova York, nos EUA, foi indiciado por acusações de fraude e extorsão.

Conhecido por seu estilo de vida extravagante, Lamor Whitehead, de 44 anos, foi preso na segunda-feira (19/12) e indiciado por uma série de crimes, de acordo com documentos judiciais.

Ele é acusado de enganar uma frequentadora da paróquia para pegar dinheiro do seu fundo de aposentadoria, de tentar extorquir um empresário e de mentir para o FBI, a polícia federal americana.

O dinheiro supostamente retirado da paroquiana — cerca de US$ 90 mil — foi gasto em "bens e roupas de luxo", de acordo com documentos do processo.

Segundo o jornal americano The New York Times, Whitehead compareceu ao tribunal federal em Lower Manhattan na tarde de segunda-feira, onde se declarou inocente — e foi liberado sob pagamento de fiança de US$ 500 mil.

As acusações contra ele podem levar a uma pena de até 20 anos de prisão se ele for condenado.

Na terça-feira, ele postou "INOCENT!" no Instagram, e convidou os seguidores a participar de sua transmissão ao vivo.

Diamantes e esmeraldas roubados

Whitehead havia sido destaque no noticiário em julho, quando teve suas joias roubadas durante um sermão transmitido ao vivo.

No vídeo, o pastor pergunta: "Quantos de vocês perderam sua fé porque viram outra pessoa morrer?", momentos antes de vários homens armados vestidos de preto entrarem na igreja no Brooklyn, em Nova York.

"Quando eu os vi entrar no santuário com suas armas, eu disse a todos que se abaixassem", contou ele mais tarde no Instagram.

"Não sabia se eles queriam atirar na igreja ou se eles estavam apenas vindo para um assalto."

Chamado de "bispo ostentação" pela imprensa de Nova York, Whitehead prometeu na ocasião que os culpados não "se safariam".

Dois homens foram presos posteriormente, de acordo com o The New York Times.

O jornal americano New York Post informou, na época, que os itens levados do pastor e da esposa incluíam relógios Rolex e Cavalier, um anel episcopal de rubi e diamante de US$ 25 mil, um par de brincos de US$ 25 mil — e até mesmo sua aliança de casamento.

"Para você chutar a porta de uma igreja e vir com armas no meio do culto — o que Deus vai fazer com você está acima do que consigo avaliar", disse Whitehead, na época, no Instagram.

O roubo não foi, no entanto, a primeira vez que o bispo virou notícia. Apenas dois meses antes, ele teria tentado negociar a rendição de um suspeito que atirou e matou um homem em um vagão do metrô com destino a Manhattan.

O último incidente, no entanto, gerou uma torrente de críticas nas redes sociais sobre seus gostos e estilo de vida luxuosos.

"Não se trata de ser chamativo", disse Whitehead, na época.

"É sobre eu comprar o que eu quero comprar."