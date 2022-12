Guerra na Ucrânia: o que o envio de mísseis Patriot pelos EUA pode significar para o conflito

Os Patriots foram usados contra os mísseis Scud de fabricação russa no Iraque durante a primeira Guerra do Golfo e têm sido continuamente desenvolvidos desde então pela Raytheon Technologies. Eles vêm em baterias que incluem um centro de comando, uma estação de radar para detectar ameaças e lançadores.

Os alcances do alvo variam entre 40 km e 160 km, dependendo do tipo de míssil usado. E eles são chamados de sistemas de "defesa de ponto": geralmente projetados para defender áreas específicas, como cidades ou infraestruturas importantes — em outras palavras, são ativos valiosos.

Nenhuma tropa dos Estados Unidos ou da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) pode operar esses sistemas dentro da Ucrânia, então, como com outras armas ocidentais, as forças ucranianas terão que ser treinadas para usá-los — e esse treinamento ocorrerá fora do país.