Guerra na Ucrânia: o significado histórico - e estratégico - da visita de Zelensky a Washington

Há 1 hora

A líder do Partido Democrata também enviou uma mensagem diretamente a Zelensky afirmando que "a América e o mundo reverenciam o heroísmo do povo ucraniano".

"A imagem de um líder em tempo de guerra, lutando para resistir contra um poder autoritário invasor, enquanto decide viajar pelo mundo para aparecer pessoalmente no coração da democracia dos Estados Unidos, está gerando comparações na imprensa com a viagem de Winston Churchill durante o Natal de 1941."

Uma carta de Pelosi pediu aos membros que estivessem no Congresso para um evento com, segundo ela, "um foco especial na democracia".

E então veio o tuíte do presidente ucraniano: "A caminho dos Estados Unidos para fortalecer a resiliência e as capacidades de defesa da Ucrânia".

A reunião será uma oportunidade para o presidente Biden confirmar pessoalmente a Zelensky o fornecimento de um sistema de mísseis Patriot - um recurso importante para as defesas aéreas da Ucrânia - e o Congresso está atualmente debatendo um projeto de lei que inclui mais de US$ 40 bilhões (R$ 208 bilhões) em ajuda adicional.

"Mas, com os republicanos prestes a assumir o controle do Congresso no Ano Novo, e alguns em suas fileiras levantando preocupações sobre o financiamento de cheques em branco para a guerra, fica claro que a visita do presidente Zelensky é uma oportunidade para aliar um poderoso simbolismo aos propósitos estratégicos de garantir recursos antes que a oposição a Biden controle a Câmara", diz Sudworth.