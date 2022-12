EUA se preparam para Natal com 'temperaturas congelantes' e 'ciclone bomba'

Nadine Yousif

BBC News

Há 50 minutos

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Todos os estados dos EUA e partes do sul do Canadá devem ter o Natal mais frio em 40 anos

Uma poderosa tempestade de inverno no Ártico está atravessando os Estados Unidos e partes do Canadá, derrubando temperaturas e cancelando voos antes dos dias de viagem mais movimentados do ano.

Mais de 100 milhões de pessoas nos Estados Unidos estão sob alertas climáticos de inverno, e espera-se que as condições de neve causem caos nas viagens neste fim de semana.

Os principais aeroportos já cancelaram voos em antecipação à tempestade.

A onda de frio pode fazer este Natal ter as temperaturas mais baixas em décadas, preveem meteorologistas.

O Serviço Nacional de Meteorologia (NWS) disse que temperaturas congelantes de -45 °C e -56 °C são possíveis até o final desta semana em algumas partes do país.

Acredita-se que a massa de ar do Ártico possa chegar até a fronteira com o México, onde fortes rajadas de vento farão a temperatura cair para -9,4 °C em El Paso, no Texas.

Até mesmo a Flórida, considerado o Estado americano mais ensolarado, deve ter o Natal mais frio em 30 anos.

O NWS descreveu o fenômeno climático de inverno como "único em uma geração", especialmente quando a tempestade atinge a região dos Grandes Lagos, onde sua pressão deve atingir o equivalente a um furacão de categoria 3.

Os meteorologistas dizem que a tempestade de inverno pode se tornar um "ciclone bomba" — um termo não oficial para um certo tipo de tempestade que evolui com força e rapidez — até sexta-feira (23/12).

A tempestade também está trazendo neve e ventos fortes, que devem causar danos e interrupções no fornecimento de energia no Meio-Oeste e no Canadá.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Espera-se que a tempestade traga ventos fortes e grandes quantidades de neve

Temperaturas em queda

O fenômeno climático já está sendo sentido por milhões enquanto a tempestade e o frio cortante se movem para o leste:

No Colorado, as temperaturas caíram para um recorde de -23°C na quinta-feira (22/12). Enquanto isso, as temperaturas em Wyoming caíram para -37°C.

Meteorologistas também esperam que fortes nevascas atinjam Chicago, com rajadas de vento de até 80 km/h.

No Canadá, grande parte de Ontário e partes de Quebec também estão se preparando para uma grande tempestade de inverno na quinta-feira, que deve durar até o fim de semana do Natal, trazendo consigo "ventos fortes e potencialmente prejudiciais", informou o Serviço Nacional de Meteorologia do Canadá.

Viagens interrompidas

A tempestade chegou durante os dias de viagem mais movimentados do ano. A Administração de Segurança de Transporte, agência governamental que supervisiona os sistemas de transporte nos Estados Unidos, disse que espera que o volume de viagens de férias esteja próximo dos níveis pré-pandêmicos.

Mais de 2,2 mil voos previstos para quinta-feira e sexta-feira já foram cancelados, de acordo com o site de rastreamento de voos FlightAware.

Antecipando-se às interrupções nas viagens, as principais companhias aéreas ofereceram isenção de taxas para quem deseja reagendar seus voos.

Neve e estradas congeladas também devem causar estragos nas viagens rodoviárias neste fim de semana.

As rodovias ao longo da fronteira de Colorado-Wyoming foram fechadas na quarta-feira (21/12) devido à visibilidade quase zero.

Em Dakota do Sul, mais de cem carros ficaram presos em estradas cobertas de neve na quarta-feira, levando a operações de resgate de emergência. O aeroporto da capital do Estado também foi fechado.

A Associação Automobilística Americana estima que mais de 112 milhões de pessoas viajarão 80 km ou mais entre sexta-feira e 2 de janeiro, a grande maioria — 102 milhões — de carro.

"Tivemos uma ótima semana de Ação de Graças com o mínimo de interrupções", disse o secretário de Transporte, Pete Buttigieg, à emissora MSNBC na quarta-feira. "Infelizmente, não vai ser assim no Natal."

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Tempestade causou atrasos e cancelamentos em voos

Estados de emergência declarados

Os governadores de Kentucky, Carolina do Norte, Geórgia e Oklahoma declararam estado de emergência.

Outros Estados, como Maryland, lançaram operações de emergência antes da tempestade, enquanto outros abriram abrigos. No Colorado, o Denver Coliseum, uma arena coberta, foi convertido em um centro de acolhimento.

Na quinta-feira, o presidente Joe Biden disse que seu gabinete entrou em contato com os governadores de 26 Estados afetados e que o governo federal está preparado para oferecer ajuda quando necessário.

Ele também incentivou as pessoas a evitar viajar à medida que as condições pioram. "Por favor, levem esta tempestade extremamente a sério", disse Biden.

O que é um ciclone bomba?

Ciclone bomba é um termo dado a uma tempestade que se intensifica rapidamente, com a pressão do ar central caindo pelo menos 24 milibares em 24 horas.

Eles são chamados de ciclones bomba devido ao poder explosivo causado pela rápida queda de pressão.

Tais tempestades trazem um clima que varia de nevascas a fortes tempestades e precipitações.

Os ciclones bomba são mais comuns na costa leste dos Estados Unidos e do Canadá, onde a terra fria e a corrente quente da Corrente do Golfo fornecem condições ideais para seu desenvolvimento.