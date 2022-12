Como é passar o Natal na Antártica

Quando a britânica Clare Ballantyne chegou ao lugar que ela chamaria de lar pelos próximos cinco meses, o encontrou coberto de neve. "Nos aquecemos muito rapidamente cavando muito", diz ela com um sorriso no rosto.

Clare foi escolhida junto com outras três mulheres, Mairi Hilton, Lucy Bruzzone e Natalie Corbett, para cuidar do remoto porto de Port Lockroy, cerca de 1.466 quilômetros ao sul das Ilhas Malvinas.

Elas superaram milhares de candidatos que também se inscreveram para administrar a base durante o verão antártico para o Fundo do Patrimônio Antártico do Reino Unido, que ajuda a conservar locais históricos e monumentos britânicos na Península Antártica.

Falar com as mulheres é extremamente difícil, mas Clare e Mairi conseguiram relatar à BBC sua experiência por meio de uma linha telefônica via satélite irregular.

A Marinha Real Britânica veio ajudar a equipe a consertar o telhado do museu, que havia sido danificado pelo peso da neve. Clare se lembra da época em que os marinheiros partiram e a equipe ficou sozinha na ilha, cercada apenas por pinguins e icebergs flutuando silenciosamente no canal. "Foi simplesmente incrível", diz ela.

Relação simbiótica

Como não há conexão de internet em Port Lockroy, a principal forma de a equipe manter contato com suas famílias e acompanhar o que está acontecendo no mundo exterior é usando o Wi-Fi dos navios.

Mesmo assim, e apesar dos desafios, elas ainda estão maravilhadas com o que as rodeia.

"Todas as manhãs, quando você sobe os degraus cheios de neve do edifício, as montanhas e os icebergs no canal ao nosso redor, é simplesmente lindo… Ver os pinguins faz você sorrir", assinala Clare.