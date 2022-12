Mundo tem 'fome de paz': a mensagem de Natal do papa Francisco

O papa Francisco disse que o mundo está sofrendo de uma "fome de paz", em sua mensagem anual de Natal no Vaticano.Ele pediu o fim da "guerra sem sentido" na Ucrânia, condenando o que disse ser o uso de "comida como arma" de guerra.A Ucrânia produz cerca de 30% do trigo mundial e os preços dispararam desde a invasão russa em fevereiro.Foi o décimo discurso de Natal do papa Francisco desde que assumiu o pontificado.Enquanto a guerra na Ucrânia ocupou grande parte de seu discurso de 10 minutos, ele observou que "uma grave fome de paz também em outras regiões e outros teatros desta Terceira Guerra Mundial".O pontífice destacou conflitos e crises humanitárias no Oriente Médio, Mianmar, Haiti e na região do Sahel na África.Também rezou pela "reconciliação" no Irã, onde protestos em massa contra o governo varreram o país por mais de três meses. As manifestações foram reprimidas, com mais de 500 pessoas, incluindo 69 crianças, mortas, alegam grupos de direitos humanos.Falando de uma varanda na basílica com vista para a Praça de São Pedro, o papa de 86 anos lamentou o custo humano da guerra. Ele exortou a não esquecer aqueles "que passam fome enquanto grandes quantidades de comida diariamente são desperdiçadas e os recursos são gastos em armas"."A guerra na Ucrânia agravou ainda mais esta situação, colocando povos inteiros em risco de fome, especialmente no Afeganistão e nos países do Chifre da África", afirmou."Sabemos que toda guerra causa fome e utiliza a comida como arma, impedindo sua distribuição a pessoas que já sofrem".O papa disse que "aqueles que têm responsabilidades políticas" devem liderar o caminho para fazer da comida "somente um instrumento de paz".A sua mensagem foi seguida pela habitual bênção Urbi et Orbi (À Cidade e ao Mundo), recitada em latim e tradicionalmente também em muitas outras línguas.