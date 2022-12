Mundo tem 'fome de paz': a mensagem de Natal do papa Francisco

Há 1 hora

O papa Francisco disse que o mundo está sofrendo de uma "fome de paz", em sua mensagem anual de Natal no Vaticano.

A Ucrânia produz cerca de 30% do trigo mundial e os preços dispararam desde a invasão russa em fevereiro.

Foi o décimo discurso de Natal do papa Francisco desde que assumiu o pontificado.

O pontífice destacou conflitos e crises humanitárias no Oriente Médio, Mianmar, Haiti e na região do Sahel na África.

Também rezou pela "reconciliação" no Irã, onde protestos em massa contra o governo varreram o país por mais de três meses. As manifestações foram reprimidas, com mais de 500 pessoas, incluindo 69 crianças, mortas, alegam grupos de direitos humanos.