Em primeira mensagem de Natal como rei, Charles 3º fala sobre crise do custo de vida no Reino Unido

O rei Charles 3º usou sua primeira mensagem de Natal como monarca britânico para falar sobre a crise do custo de vida no Reino Unido.

Sua mensagem de Natal tocou em pontos envolvendo suas causas e crenças, como a preocupação com os desfavorecidos, a importância do serviço público e a abordagem multirreligiosa.

Logo no início, Charles 3º prestou homenagem à sua mãe, que morreu em setembro deste ano.

A falecida rainha foi pioneira no discurso do dia de Natal transmitido pela TV e usou o que se tornaria sua última mensagem no ano passado para falar sobre "passar o bastão" para a próxima geração.