Legenda da foto,

Artistas que prestam tributo a Elvis chegam à Estação Central, em Sydney, antes de embarcar no Elvis Express para Parkes. O Parkes Elvis Festival, em Nova Gales do Sul, é realizado anualmente, geralmente no aniversário de Presley em janeiro. No entanto, o evento de 2022 foi remarcado para abril devido às restrições impostas pela covid no início do ano.