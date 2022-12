Covid: após 3 anos, China acaba com quarentena para viajantes em meio a onda da doença

Há 1 hora

A China eliminará a quarentena para viajantes a partir de 8 de janeiro, informaram autoridades, marcando a última grande mudança na política de "covid zero" do país.

Mas ocorre no momento em que a China luta contra a forte disseminação do vírus após a suspensão das restrições .

No domingo, as autoridades informaram que parariam de publicar os números de casos. Mas a empresa britânica de dados de saúde Airfinity estimou que a China estava enfrentando mais de 1 milhão de infecções e 5 mil mortes por dia, segundo a agência de notícias Reuters.

A China é a última grande economia do mundo a adotar a política de "viver com a covid" após três anos de lockdowns, fronteiras fechadas e quarentena obrigatória para casos e contatos da covid.

O ressentimento contra a política tomou forma em raros porém intensos protestos públicos contra o presidente Xi Jinping em novembro, o que levou as autoridades a abandonar as medidas anticovid apenas algumas semanas depois.

Rastreando a onda de Covid na China

As novas regras foram bem recebidas por muitos chineses, que agora poderão viajar para o exterior novamente. As principais agências de viagens on-line do país relataram um aumento no tráfego horas após o anúncio.