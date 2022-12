Ciclone bomba: o que é o fenômeno que derrubou temperaturas e já causou dezenas de mortes nos EUA

Assim ficou uma casa no Estado de Nova York após a chegada do ciclone bomba

Em poucas horas, as temperaturas caem drasticamente. Ao mesmo tempo, nevascas, tempestades e ventos, que chegam a ultrapassar 120 km/h, atingem Estados inteiros.

Um fenômeno natural com essas características, conhecido como "ciclone bomba" ou "bombogenesis" (como é chamado pelos meteorologistas fora do Brasil), atingiu os Estados Unidos e Canadá nos últimos dias e seus desdobramentos causaram ao menos 50 mortes.

As autoridades americanas relataram a morte de pelo menos 25 pessoas na cidade de Buffalo, no Estado de Nova York. O município foi descrito como uma "zona de guerra", com falta de energia e estradas bloqueadas, o que dificulta o trabalho das equipes de emergência.