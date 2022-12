Onda de frio deixa americanos presos em carros por dias no Estado de Nova York

Crédito, Reuters Legenda da foto, Tempestade de inverno matou pelo menos 56 pessoas nos EUA e no Canadá

Pelo menos 28 pessoas morreram no oeste do Estado americano de Nova York, a maioria delas em Buffalo, durante uma monstruosa tempestade de inverno que continua a atingir a América do Norte.

Uma autoridade estadual disse que algumas pessoas ficaram presas em carros por mais de dois dias durante o que foi "provavelmente" a pior tempestade de suas vidas.

Até 23 centímetros a mais de neve são esperados em partes do Estado até esta terça-feira (27/12), alertam os meteorologistas.

A tempestade, causada por um ciclone bomba (ler mais abaixo), que se estende do Canadá à fronteira mexicana já matou 56 pessoas.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aprovou uma declaração de emergência permitindo apoio federal ao Estado de Nova York.

"Meu coração está com aqueles que perderam entes queridos neste fim de semana", tuitou.

O dono de uma pequena loja familiar em East Buffalo, que não quis ser identificado, disse que saqueadores invadiram sua loja no dia de Natal.

"Eles levaram tudo. As pessoas levaram brinquedos, eletrônicos e caixas de som", disse.

Ele estimou que até US$ 50 mil (R$ 260 mil) em equipamentos foram roubados. Ele disse que chamou a polícia, "mas eles me disseram que estavam muito ocupados resgatando os idosos".

Crédito, Reuters Legenda da foto, Veículos de emergência têm tido dificuldade para chegar às áreas mais atingidas no Estado de Nova York

Mark Poloncarz, uma autoridade do condado de Erie, onde está localizada a cidade de Buffalo, disse: "Podemos ver uma espécie de luz no fim do túnel, mas ainda não é o fim."

"É uma tempestade geracional", disse ele, alertando que o condado ainda não começou a avaliar o "número total" de mortos.

Citando o departamento médico legal local, Poloncarz disse que muitas das vítimas morreram de problemas cardíacos retirando neve ou ao bater com o carro devido à baixa visibilidade. Algumas foram encontradas mortas dentro de seus veículos.

A governadora do Estado, Kathy Hochul, natural de Buffalo, disse na semana passada: "É [como] ir para uma zona de guerra; ver os veículos ao longo das estradas é chocante."

Ela acrescentou que muitos veículos de emergência não conseguiram chegar às áreas mais atingidas ou ficaram presos na neve.

Uma família local com crianças pequenas — de dois a seis anos — teve que esperar 11 horas antes de ser resgatada na madrugada do dia de Natal (25/12).

"Já tinha perdido as esperanças", disse o pai, Zila Santiago, à emissora CBS News. Ele afirmou que conseguiu se manter aquecido deixando o motor funcionando e manteve a ansiedade sob controle brincando com as crianças.

Espera-se que mais vítimas sejam descobertas quando os montes de neve derretidos revelarem veículos presos e permitirem o acesso a casas remotas.

A tempestade de inverno "ciclone bomba" — que ocorre quando a pressão atmosférica cai, causando fortes nevascas e ventos — interrompeu as viagens nos Estados Unidos.

Os meteorologistas dizem que ela vai diminuir nos próximos dias, mas continuam recomendando evitar viagens, a menos que sejam essenciais.

No fim de semana, cerca de 250 mil casas e empresas sofreram apagões — embora a energia tenha sido restaurada aos poucos.

Mortes relacionadas à tempestade também foram registradas nos Estados de Vermont, Ohio, Missouri, Wisconsin, Kansas e Colorado. As temperaturas no sul da Flórida caíram tanto que as iguanas congelaram e caíram das árvores.

O estado de Montana foi o mais atingido pelo frio, com temperaturas caindo para -45ºC.

No Canadá, as províncias de Ontário e Quebec sofreram o impacto da tempestade.

O condado de Prince Edward, em Ontário, ao longo do Lago Ontário, declarou estado de emergência e teve que retirar os removedores de neve das ruas porque eles corriam o risco de ficarem presos, disse o prefeito Steve Ferguson à emissora CBC News.

Crédito, Reuters Legenda da foto, Mais neve era esperada em partes de Ontário na terça-feira

Vários veículos teriam ficado presos na neve.

Na semana passada, quatro pessoas morreram quando um ônibus capotou em uma estrada congelada perto da cidade de Merritt, na província da Colúmbia Britânica, no oeste do Canadá.

O que é um ciclone bomba?

Ciclone bomba é um termo dado a uma tempestade que se intensifica rapidamente, com a pressão do ar central caindo pelo menos 24 milibares em 24 horas.

Esses fenômenos são chamados de ciclones bomba devido ao poder explosivo causado pela rápida queda de pressão.

Tais tempestades trazem um clima que varia de nevascas a fortes tempestades e precipitações.

Os ciclones bomba são mais comuns na costa leste dos Estados Unidos e do Canadá, onde a terra fria e o ar quente da Corrente do Golfo fornecem condições ideais para seu desenvolvimento.