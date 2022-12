Quem era o milionário russo crítico de Putin morto em hotel na Índia 2 dias após morte de amigo

Há 23 minutos

A dupla estava visitando o Estado de Odisha, no leste da Índia, e o milionário, que também era político, acabara de comemorar seu aniversário no hotel.

No verão passado, ele negou ter criticado a guerra da Rússia na Ucrânia depois que uma mensagem apareceu em sua conta do WhatsApp.

A morte do milionário é a última de uma série de mortes inexplicadas envolvendo magnatas russos desde o início da invasão russa, muitos dos quais criticaram abertamente a guerra.

Relatos da mídia russa disseram que Antov, 65, caiu de uma janela do hotel na cidade de Rayagada no domingo. Seu amigo Vladimir Budanov, morreu no hotel na sexta-feira.