Após 100 dias de protestos e mais de 500 mortes, manifestantes no Irã prometem: ‘Não vamos parar’

Há 15 minutos

Ela havia publicado antes uma foto sem o véu na cabeça (obrigatório pelas leis do país) em que segurava uma placa com o slogan dos protestos.

"Eu trabalhei com Taraneh em quatro filmes e agora ela está na prisão por seu legítimo apoio a seus compatriotas e sua oposição às sentenças injustas anunciadas", escreveu no Instagram o diretor Asghar Farhadi, que dirigiu Alidoosti em O Apartamento , produção que ganhou o Oscar de filme em língua estrangeira.

'Ameaças de morte'

Karimi é hoje um dos críticos mais ferrenhos do regime iraniano em sua conta no Instagram, que tem mais de 14 milhões de seguidores.

Turbantes arrancados

A Geração Z do Irã tem estado na vanguarda desses protestos, desafiando regras religiosas rígidas e estabelecendo novas tendências, como queimar o véu obrigatório para as mulheres.

Um menino de 16 anos, Arshia Emamgholizadeh, foi preso na cidade de Tabriz (noroeste do país), no mês passado, acusado de tirar o turbante de outra pessoa.

As autoridades iranianas não apenas reprimiram os manifestantes, mas também usaram os corpos dos mortos sob sua custódia como moeda de troca para silenciar as famílias das vítimas.

Mehran Samak, 27, foi baleado na cabeça na cidade de Bandar Anzali, no norte do país, por buzinar seu carro em comemoração à eliminação do Irã da Copa do Mundo em 29 de novembro.