Cuba: 4 razões que explicam a histórica emigração da ilha aos EUA em 2022

Há 1 hora

Em novembro, eles foram cerca de 270 mil, de acordo com dados da alfândega e da guarda costeira dos EUA, que controlam as chegadas por terra e mar, respectivamente.

O mais comum é voar para a Nicarágua, onde os cubanos não precisam de visto, e acompanhar guias clandestinos por milhares de quilômetros através de Honduras, Guatemala e México, até pisar no solo dos Estados Unidos. As máfias cobram entre US$ 8 mil e US$ 15 mil (cerca de R$ 42 mil a R$ 80 mil).