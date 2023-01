Peru: a vida nas colônias fundadas por alemães e austríacos no meio da selva

Guillermo D. Olmo @BBCgolmo

Correspondente da BBC News Mundo no Peru

Há 40 minutos

Crédito, Daniel Silva Legenda da foto, Jovens de Oxapampa com trajes típicos alemães: novas gerações tentam manter as tradições vivas

A pequena população de Pozuzo fica em plena floresta do Peru, mas a mensagem de boas vindas na entrada da cidade está escrita em alemão.

"Willkommen", diz o aviso no arco comumente fotografado pelos turistas que chegam ali.

Não é o único indicativo de que esse é um lugar peculiar do Peru: há também um bairro chamado Prússia e edifícios de paredes brancas, telhados inclinados e muita madeira, com uma arquitetura que remete mais à Alemanha ou à Áustria do que a uma região que fica no meio do caminho entre os picos frios dos Andes e a quente espessura da Amazônia peruana.

Ali se comem linguiças e saladas de batata; se dança a polca ou outras danças típicas europeias.

É que, como afirma o aviso na entrada, Pozuzo se gaba de ser "a única colônia austro-alemã do mundo", um raro foco dessa cultura na América do Sul, que se expandiu para a cidade próxima de Oxapampa e que virou um dos mais peculiares e desconhecidos destinos turísticos do Peru.

Além disso, depois da pandemia de covid-19, a região virou um ímã para forasteiros em busca de tranquilidade e atraído pela exuberância das paisagens.

Um lugar parado no tempo

Para chegar ali é preciso fazer uma viagem de ao menos 12 horas a partir de Lima pela perigosa Rodovia Central, uma via com uma faixa em cada sentido, compartilhada por filheiras de caminhões carregados que rumam lentamente para a cordilheira dos Andes.

Entre os obstáculos a superar está o Ticlio, uma passagem a 4.818 metros acima do nível do mar, onde fica o cruzamento ferroviário mais alto do mundo.

"Até hoje não temos uma boa estrada, o que fez com que este lugar permanecesse meio que congelado no tempo por mais de cem anos", diz à BBC Mundo (serviço em espanhol da BBC) Berenice Alas Richle, promotora de turismo da cidade de Pozuzo.

Crédito, Daniel Silva Legenda da foto, "Somos peruanos, mas também temos raízes europeias e contamos nossa história com orgulho porque sabemos tudo o que passaram os que se instalaram aqui primeiro", diz Berenice Alas Richle

Mas se o trajeto parece exigente agora, foi muito mais desafiador para os primeiros colonos europeus que chegaram a Pozuzo, por volta de 1857.

Foi Ramón Castilla (1797-1867), presidente do Peru em diferentes momentos do século 19, que quis atrair imigrantes europeus ao país. Castilla valorizava o conhecimento europeu sobre técnicas agrícolas especializadas e queria incentivar a produção em áreas florestais peruanas.

Segundo relata Karen Abregú em seu livro Oxapampa, o governo de Castilla firmou com o barão alemão Kuno Damian Schütz von Holzhausen um contrato para criar uma colônia europeia na floresta peruana.

O aristocrata alemão conseguiu atrair ao projeto camponeses e artesãos das regiões do Tirol, Vorarlberg, Renânia, Nassau e Hesse, tanto austríacos quanto alemães que haviam sofrido com o estrago de uma grave crise econômica da época, acompanhada de conflitos sociais e colheitas ruins. Eles se convenceram de que no distante Peru poderiam ganhar a vida honradamente e em paz.

Em 1857, depois de vários adiamentos, um grupo de 304 imigrantes chegou ao porto de El Callao, vindos de uma penosa travessia com várias mortes.

Já no Peru, se depararam com promessas não cumpridas de ajuda oficial e tiveram que abrir caminho por conta própria pelos Andes e pela selva.

Crédito, Daniel Silva Legenda da foto, Mensagem de boas-vindas a Pozuzo foi escrita em alemão

Eles sofreram com os rigores de uma terra que lhes era estranha. Muitos adoeceram, outros sofreram com a altitude, e a maioria foi alvo de insetos que nunca haviam visto antes.

Armando Schlaefli, descendente dos colonos e fundador de uma casa-museu dedicada à imigração europeia em Oxapampa, disse à BBC que "aqui eles ganharam a vida à base de trabalho e coragem, dedicando-se à criação de gado e à exploração da madeira".

A cultura resultante é uma exótica mescla entre as tradições europeias importadas pelos colonos e a realidade imposta pela região que acabariam chamando de lar.

Por exemplo, o strudel, típico doce de maçã alemão, ali é comido com plátano (uma fruta irmã da banana), abundante na região.

Crédito, Daniel Silva Legenda da foto, Telhados e arquitetura típicos europeus são comuns ali

Mas Pozuzo, encravado em uma área serrana, não tinha espaço para todos. Assim, em 1891, um grupo de 32 famílias se dispôs a fundar uma nova colônia em Oxapampa, um vale fértil a 80 km ao sul dali.

"O caminho até Oxapampa também foi uma odisseia pela floresta, e eles tiveram que recorrer a alianças com os moradores nativos yanesha para poderem se estabelecer ali", conta Schlaefli.

Crédito, Daniel Silva Legenda da foto, Armando Schlaefli criou um museu para preservar a memória colonial

Uma difícil adaptação e um motivo de orgulho

Em Pozuzo, o reconhecimento ao legado dos primeiros colonos se faz presente nas ruas e praças.

Uma das principais tem uma réplica do cargueiro Norton, embarcação que trouxe à América do Sul os primeiros imigrantes de Pozuzo.

As recordações também sobrevivem entre os habitantes.

"Somos peruanos, mas também temos raízes europeias e contamos nossa história com orgulho porque sabemos tudo o que passaram os que se instalaram aqui primeiro", diz Berenice Alas Richle.

Ela, como muitos outros jovens, pertence a um dos grupos que mantêm vivas as danças trazidas pelos antepassados e que hoje alegram encontros em restaurantes e festivais como o Oktoberfest, a festa alemã da cerveja que também tem uma edição ali.

Tanto ali quanto em Oxapampa, essas tradições também ajudam a alimentar o turismo.

Especialmente ativa é a Associação de Descendentes de Colonos Austro-Alemães e Outros de Origem Europeia, cujos membros se reúnem semanalmente para compartilhar comidas típicas e lembranças de família e discutir iniciativas para manter viva a chama e o nexo da comunidade em Oxapampa — que, maior e menos isolada que Pozuzo, perdeu parte de suas características originais.

Crédito, Daniel Silva Legenda da foto, Os descendentes de europeus de Oxapampa se reúnem semanalmente

Vilma Gustavson Hassinger de Loeschle é uma das integrantes. Ela comanda um restaurante onde, como relata satisfeita, ainda é preparada a carne a lenha, como faziam seus antepassados, e a cerveja é artesanal, de fabricação própria.

Sobre o que mais tem orgulho, ela diz: "Nos ensinaram o valor de cada palavra dita. Meu avô cedia terrenos sem assinar contrato porque, para ele, nenhum [papel] valia mais que a sua palavra".

Crédito, Daniel Silva Legenda da foto, Vilma Gustvason de Hassinger comanda um restaurante típìco em Oxapampa

Recém-chegados

E os esforços para atrair visitantes parecem ter sucesso.

"Depois da pandemia, o turismo cresceu exponencialmente", conta Juan Carlos La Torre, prefeito de Oxapampa. "Muitos se apaixonam pelo lugar e acabam procurando terrenos para comprar e se instalar aqui. São estrangeiros mas também pessoas que vêm de outros lugares do Peru."

O último Censo, de 2017, não abarca o período pós-pandemia nem detecta nenhum aumento expressivo da população, mas todos em Oxapampa falam da chegada de novos vizinhos. O prefeito diz que a frota municipal de caminhões de coleta de lixo já não está dando conta da demanda.

O agente imobiliário Max Heidinger confirma que "faz dois anos que Oxapampa está na moda", e há um interesse crescente em morar ali.

Crédito, Daniel Silva Legenda da foto, Agente imobiliário Max Heidinger diz que tem aumentado a demanda por casas em Oxapampa

"O custo de um lote de 1.000 metros construídos pode rondar os 240 mil soles (R$ 335 mil)", diz Heidinger. Embora os preços estejam em alta por causa do aumento da demanda, são cifras bem abaixo das do mercado imobiliário de Lima ou de outras cidades europeias, de onde vêm muitos compradores.

Manfred Einsiedler é um dos que recentemente se instalaram em Oxapampa. Sem parentesco com nenhum dos colonos originais, ele é, aos 72 anos, um novo tipo de imigrante alemão.

Para chegar à casa de madeira que construiu, com uma ladeira verde e frondosa, com vista para os Andes, é preciso andar bastante por uma via não asfaltada, que só os veículos 4x4 sobem com facilidade.

Crédito, Daniel Silva Legenda da foto, Manfred Einsiedler é um dos imigrantes que decidiram mudar para a região após a pandemia de covid-19

"Na Alemanha eu nunca poderia ter uma casa assim. Ali tenho amigos que pagaram muito mais por um pequeno apartamento de cidade", ele conta à BBC Mundo.

"Nem sei quantos metros quadrados tem a minha casa. A vejo mais como um ponto de observação, e o importante para mim é o que a rodeia: uma natureza linda e o maravilhoso clima da região."

Para ele também a pandemia trouxe uma espécie de oportunidade catártica. O distanciamento social provocado pela covid-19 fez ruir sua empresa de organização de eventos, e ele decidiu reinventar a vida longe de tudo.

Agora, se dedica a aproveitar seu entorno, a cultivar café e abacate, entre outras coisas, apenas com a companhia de um grupo de cachorros que encontrou ali. A mais fiel e barulhenta ele batizou de Kusi — que quer dizer alegria em quéchua, idioma indígena peruano.