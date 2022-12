Por que Gregório 12, último papa a renunciar antes de Bento 16, deixou seu cargo há 600 anos

Mas se Joseph Ratzinger justificou sua saída citando as "rápidas transformações" do mundo e sua "idade avançada", que o privavam de forças para exercer o cargo para o qual os cardeais o elegeram em 2005, o pontífice anterior a renunciar o fez por razões bastante diferentes.

As denúncias de centenas de casos de pedofilia dentro da Igreja ou os conflitos com o Banco do Vaticano podem parecer conflitos graves para um papa, mas Gregório teve que lidar com as ameaças de outros dois papas, cada um com seus próprios seguidores, seu próprio Colégio Sagrado de Cardeais e seus próprios escritórios administrativos.