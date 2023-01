Nova York aprova compostagem com restos humanos

Há 1 hora

Nova York é, portanto, a sexta jurisdição americana a permitir a compostagem humana, após a governadora do Estado, a democrata Kathy Hochul, sancionar a legislação no último sábado (31/12).

A aprovação do procedimento por Nova York foi "um grande passo para a morte verde acessível a nível nacional", declarou um provedor do serviço em Washington, chamado Return Home, ao jornal New York Post.

Preocupações também foram levantadas em relação ao custo da compostagem. Mas a empresa Recompose — cuja unidade em Seattle é uma das primeiras do mundo — afirma que sua taxa de US$ 7 mil (cerca de R$ 36,5 mil) é "comparável" à taxa das opções concorrentes.

A média de preço de um funeral com enterro nos EUA foi de US$ 7.848 em 2021; e US$ 6.971 com cremação, de acordo com a Associação Nacional de Diretores de Funerais (NFDA, na sigla em inglês).