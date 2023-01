Covid na China: país pode estar subnotificando mortes, alerta OMS

Há 1 hora

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou que a China está subnotificando o verdadeiro impacto da covid-19 no país — em particular, o número de mortes.

A revogação da maioria das restrições à circulação de pessoas, no mês passado, levou a um aumento do número de casos.

No mês passado, Pequim decidiu que apenas mortes causadas por pneumonia ou insuficiência respiratória após contaminação pelo coronavírus receberão essa classificação. Ou seja, óbitos por doenças cardiovasculares ou ataques cardíacos que têm relação com a covid não entrarão na estatística oficial da doença.

Projeção com números bem mais altos

Como comparação, no dia mais mortal da pandemia no Brasil, em 29 de março de 2021, foram registradas 3.541 mortes por covid no país — a população da China é 7,5 vezes maior que a do Brasil.