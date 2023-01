Quem é 'El Ratón', filho de El Chapo cuja prisão causou onda de violência no México

Há 42 minutos

Crédito, Governo do México Legenda da foto, Imagem da prisão de Ovidio Guzmán em 2019

Não é uma situação incomum para os moradores de Culiacán, capital do Estado de Sinaloa, no norte do México. Na manhã desta quinta-feira (5/1) eles acordaram com uma nova onda de violência nas ruas, com bloqueios e tiroteios entre as forças de seguranças e membros do crime organizado, enquanto as autoridades capturavam Ovidio Guzmán López.

Ele é filho de Joaquín Guzmán, mais conhecido como "El Chapo", que já foi uma das pessoas mais ricas do mundo e chefiava o cartel de Sinaloa até ser detido. Segundo promotores americanos, o cartel ainda é a principal fonte de drogas para os Estados Unidos.

A operação ocorreu quase quatro anos depois que Ovidio foi detido no mesmo local, para ser solto horas depois devido à violenta resposta enfrentada pelas Forças Armadas mexicanas. Na época a cidade mergulho no caos.

A sequência de 24 horas de violência em 2019 é lembrada como "Culiacanazo".

Nesta quinta também houve relatos de carros e caminhões queimados nos arredores de Culiacán e até de um disparo contra um avião da Aeroméxico, sem deixar feridos.

As autoridades locais fizeram um apelo para a população não sair de casa.

Em vídeos nas redes sociais é possível ver integrantes do grupo criminoso armados até os dentes, com coletes à prova de balas e armas de alto calibre, dominando as ruas da cidade em resposta à operação militar.

O governo mexicano confirmou em entrevista coletiva que Guzmán foi preso e transferido para a Procuradoria-Geral da República na Cidade do México especializada em crime organizado.

Ovidio Guzmán Lopez, apelidado de "El Ratón" ou "El Nuevo Ratón" ("O rato" ou "O novo rato"), é considerado um criminoso perigoso, acusado de tráfico de drogas pelas autoridades dos Estados Unidos e apontado como um dos líderes do cartel de Sinaloa.

Crédito, Departamento de Estado dos EUA Legenda da foto, Ovidio Guzmán López é conhecido como "El Ratón"

Ele não gosta de luxos

"El Ratón" é um dos quatro filhos do relacionamento de "El Chapo" com sua segunda esposa, Griselda López Pérez.

Estima-se que "El Chapo", que cumpre pena em uma prisão de alta segurança nos Estados Unidos, tenha ao menos 10 filhos de seus vários casamentos.

Em 2018, Ovídio, que hoje tem 32 anos, foi acusado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos de conspiração por distribuir drogas para serem enviadas para os EUA junto com seu irmão, Joaquin Guzmán López.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Veículos queimados em Culiacán após a prisão de El Ratón

Segundo os promotores mexicanos, de abril de 2008 a abril de 2018, os dois formaram um esquema para distribuir cocaína, maconha e metanfetamina do México para os Estados Unidos.

De acordo com a emissora mexicana Televisa, Ovidio é irmão de Joaquín, Griselda e Édgar Guzmán, que teria sido morto por membros do cartel Beltrán Leyva.

Ovidio e os irmãos têm uma reputação de jovens impetuosos, excessivamente violentos e sem grandes habilidades estratégicas como as do pai deles.

Em 2012, um órgão do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos incluiu o filho de "El Chapo" na lista de indivíduos ligados ao crime organizado internacional, ordenando o congelamento dos bens dele no país.

Se sabe que ele nasceu em Badiguarato, Sinaloa, terra de "El Chapo". Meios de comunicação do México informam que ele se descreve como um homem que não está particularmente interessado em luxos ou carros esportivos.

Por outro lado, segundo a mídia local, ele se interessa por cavalos e galos de briga.

Ray Donovan, o agente especial do DEA (Drug Enforcement Administration), órgão federal responsável pela repressão e controle de narcóticos dos EUA, que liderou a operação de captura de "El Chapo", disse que "os filhos de 'El Chapo' agora ascenderam nas fileiras do cartel de Sinaloa e assumiram toda a organização".

Mas o verdadeiro poder dos filhos de El Chapo no Cartel de Sinaloa é desconhecido. No passado, falava-se que eles estavam lutando pelo controle da organização com Ismael "El Mayo" Zambada.

"O que acontece é que essas organizações não são verticais. Não funcionam como se fosse uma ditadura", explicou Alejandro Hope, analista de segurança, à BBC Mundo em 2019.

"O poder é distribuído", acrescentou.