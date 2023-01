Como Kevin McCarthy conseguiu se eleger presidente da Câmara dos EUA, após 4 dias de impasse e caos

Foram necessárias 15 rodadas de votação para que o candidato do Partido Republicano, Kevin McCarthy, se elegesse. E a resistência veio do próprio partido dele.

Anteriormente, Gaetz esteve perto de entrar em conflito físico com o republicano Mike Rogers, um apoiador de McCarthy. O congressista do Alabama teve que ser contido fisicamente por seus colegas enquanto gritava e apontava o dedo para Gaetz.

"Nunca me renderei"

Concessões

McCarthy acabou oferecendo várias concessões aos rebeldes, incluindo um assento no influente comitê de regras, que define os termos do debate legislativo na Câmara.

Ele também concordou em diminuir- para um membro da Câmara- o número mínimo necessário para convocar uma votação destinada a remover o presidente da Casa do cargo. Com isso, uma coalizão republicana poderá facilmente retirar McCarthy da presidência, se não estiver satisfeita com o desempenho dele.

Críticas dos democratas

Os principais legisladores do Partido Democrata acusaram McCarthy de ceder o poder a uma ala radical do partido Republicano. Chegaram a comparar as disputas internas do Partido Republicano à invasão de apoiadores do ex-presidente Donald Trump ao Capitólio, exatamente dois anos atrás.