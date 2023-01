Protestos que pedem eleição e soltura de ex-presidente deixam 17 mortos no Peru

Pelo menos 17 pessoas morreram na segunda-feira (9/1) no Peru, durante confrontos entre a polícia e manifestantes, que exigiam a convocação de novas eleições e a libertação do ex-presidente deposto Pedro Castillo.

As mortes ocorreram nas proximidades do aeroporto da cidade de Juliaca, localizada no departamento de Puno.