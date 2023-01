O que acontece quando uma criança de 6 anos atira na professora, como ocorreu nos EUA?

Há 1 hora

A professora Abby Zwerner — baleada após um 'desentendimento' com um aluno de 6 anos na Virgínia — segue internada

Na primeira semana do ano, os Estados Unidos enfrentaram mais um ataque com arma de fogo dentro de uma escola.

Desta vez, um aluno de seis anos teria atirado na professora com uma pistola, dentro de uma escola primária de Newport News, no Estado de Virgínia - no que a polícia descreveu como um disparo "intencional".