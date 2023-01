Elon Musk bate recorde mundial de perda de fortuna

Há 1 hora

De novembro de 2021 a dezembro de 2022, o empreendedor perdeu cerca de US$ 165 bilhões (R$ 851 bilhões), calcula o Guinness World Records.

Os números são baseados em dados compilados pela editora Forbes, mas o Guinness destaca que outras fontes sugerem que as perdas de Musk podem ser ainda maiores.

O prejuízo ocorre após uma queda no valor das ações da Tesla, a empresa de carros elétricos liderada por Musk, depois que ele comprou o Twitter no ano passado.

A aquisição da rede social por US$ 44 bilhões (R$ 235 bilhões em valor da época) provocou preocupações entre os investidores de que Musk não está mais dando atenção suficiente à Tesla.

As recentes perdas de Musk superam o recorde anterior, de US$ 58,6 bilhões (R$ 302 bilhões), sofrido pelo investidor japonês de tecnologia Masayoshi Son no ano 2000.