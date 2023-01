Queda de avião deixa dezenas de mortos no Nepal: o que se sabe

Aoife Walsh

Da BBC News

Há 53 minutos

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Equipes de resgate inspecionam o local de acidente de avião em Pokhara

Dezenas de pessoas morreram depois que um avião com 72 pessoas a bordo caiu perto de um aeroporto no centro do Nepal, na Ásia, neste domingo (12/1).

O voo da companhia Yeti Airlines ia de Katmandu para a cidade turística de Pokhara.

Vídeos postados nas redes sociais mostram uma aeronave voando baixo sobre uma área povoada antes de girar bruscamente.

Até o início da manhã deste domingo (horário de Brasília), os relatos sobre o número de mortos variavam. Uma autoridade estimou as mortes em 62, enquanto outra disse que pelo menos 29 corpos foram recuperados até o momento.

Várias pessoas gravemente feridas sobreviveram ao desastre e foram levadas às pressas para o hospital, segundo relatos locais, embora isso ainda não tenha sido confirmado por autoridade.

A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo Legenda do vídeo, Pessoas observam local do acidente de avião no Nepal

O voo decolou com 68 passageiros a bordo (incluindo 15 estrangeiros), além de quatro tripulantes.

A moradora local Deeveta Kal descreveu à BBC como ela correu para o local do acidente depois de ver a aeronave cair do céu pouco no fim da manhã do horário local (madrugada no horário de Brasília).

Pule Podcast e continue lendo Podcast Brasil Partido João Fellet tenta entender como brasileiros chegaram ao grau atual de divisão. Episódios Fim do Podcast

"No momento em que cheguei, o local do acidente já estava lotado. Havia uma enorme fumaça saindo das chamas do avião. E então os helicópteros chegaram rapidamente", disse.

"O piloto fez o possível para não atingir qualquer casa", acrescentou Deevta Kal. "Havia um pequeno espaço ao lado do rio Seti e o voo atingiu o solo naquele pequeno espaço."

Centenas de soldados nepaleses estão envolvidos na operação no local do acidente nas proximidades do rio Seti, a apenas um quilômetro e meio do aeroporto.

Vídeo feito no local onde o avião caiu mostra uma espessa fumaça negra e destroços em chamas.

"Esperamos recuperar mais corpos", disse um porta-voz do Exército à agência de notícias Reuters, dizendo que o avião "se partiu em pedaços".

O primeiro-ministro Pushpa Kamal Dahal convocou uma reunião de emergência de seu gabinete e pediu às agências estatais que trabalhem nas operações de resgate. Uma investigação sobre a causa do acidente foi instalada.

Dos passageiros, 53 seriam nepaleses. Havia cinco indianos, quatro russos e dois coreanos no avião. Havia também um passageiro da Irlanda, Austrália, Argentina e França, entre outros.

Crédito, Empics Legenda da foto, Equipes de resgate no local do acidente de avião em Pokhara, no Nepal

Acidentes de avião não são incomuns no Nepal, muitas vezes devido às suas pistas remotas e mudanças climáticas repentinas, que podem criar condições perigosas.

Um avião da Tara Air caiu em maio de 2022 no distrito de Mustang, no norte do Nepal, matando 22 pessoas.