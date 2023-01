Cosa Nostra, Camorra, 'Ndrangheta: as máfias italianas que viraram fenômeno global

Crédito, Carabinieri via Reuters

O poder das máfias italianas reside no controle e na exploração de áreas e comunidades. Os conceitos de família, poder, respeito e território são cruciais para entender sua dinâmica.

As máfias italianas operam globalmente e competem com grupos criminosos de países como Rússia, China e Albânia.

Veja abaixo os mais conhecidos nomes do crime organizado na Itália:

Máfia siciliana: Cosa Nostra

As gangues sicilianas estabeleceram o modelo para outras máfias. Eles começaram administrando a justiça local no século 19 e, a partir de então, cresceram em poder e sofisticação.

Muitos sicilianos têm repulsa pelos clãs familiares criminosos por causa do pizzo , uma forma de extorsão de comerciantes locais pelas máfias italianas disfarçada como dinheiro de "proteção".

A Cosa Nostra ganhou notoriedade nos Estados Unidos ao se tornar uma força do crime organizado em Chicago e Nova York. Estabeleceu-se como a máfia italiana por excelência.

Ela acumulou bastante poder com a venda de álcool durante os anos em que a bebida foi proibida na década de 1920, durante a lei seca.

Segundo dados do FBI, estima-se que a Cosa Nostra e os outros três grandes grupos — a Camorra, 'Ndrangheta e a Sacra Corona Unita — tenham cerca de 25 mil membros no total.

No entanto, Anna Sergi, pesquisadora da Universidade de Essex, no Reino Unido, especialista em máfias, disse à BBC que esses dados são puras estimativas, pois são "organizações secretas com membros secretos".