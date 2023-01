'Cozinha amarela da Ucrânia': a triste imagem que viralizou após bombardeio

Há 37 minutos

O apartamento era a casa do conhecido treinador de boxe Mykhailo Korenovsky, que foi morto no ataque do último sábado (14/01) em Dnipro, no leste da Ucrânia. Sua esposa e filhos teriam sobrevivido.