Mercenário russo relata fuga para a Noruega após testemunhar crimes de guerra

Andrey Medvedev de uniforme antes de desertar do Grupo Wagner

Dois meses antes, o jovem de 26 anos disse que havia desertado do Grupo Wagner, de mercenários russos. Ele estava prestes a se tornar a primeira pessoa do Wagner a desertar.

Não é possível verificar de forma independente as informações sobre sua fuga da Rússia para a Noruega.

Não está claro por que Medvedev escolheu a Noruega como destino. A tundra congelada que serve de fronteira entre a Rússia e a Otan é uma das mais fortemente protegidas do mundo.

As torres de vigilância têm holofotes fortes para romper a escuridão do inverno ártico. Equipes de ambos os lados mantêm patrulhas frequentes.

Mas em um vídeo divulgado pelo grupo russo de direitos humanos Gulagu.net, o ex-comandante do Wagner afirma ter conseguido passar por essas torres de alta vigilância. Enquanto corria, ele afirma, os soldados russos que o perseguiam estavam se aproximando.

Ele afirma que estava com muito medo de olhar para trás, porque talvez os cães que o perseguiam também tivessem passado pelo arame.

Medvedev bateu na primeira porta que encontrou. Depois de implorar em inglês aos moradores para ligar para as autoridades, ele foi detido por guardas de fronteira noruegueses.

Depois de servir um breve período no Exército russo — obrigatório para quase todos os jovens de 18 anos —, ele foi preso por um curto período por volta de 2017, disse à BBC o fundador do Gulagu.net, Vladimir Osechkin. Seu crime não é conhecido, embora haja relatos de que foi roubo.

À medida que cresciam as dificuldades da Rússia, o Grupo Wagner começou a recrutar em grandes números.

Medvedev assinou um contrato de quatro meses, de 6 de julho a 6 de novembro, provavelmente atraído pela perspectiva de um salário estável. Os recrutas do Wagner recebem cerca de US$ 10 mil (R$ 50 mil) por mês, muito mais do que o salário normal na Rússia.