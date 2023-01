Por que Jacinda Adern, primeira-ministra da Nova Zelândia, renunciou

Jacinda Ardern anunciou nesta quinta-feira (19/01) que deixará o cargo de primeira-ministra da Nova Zelândia antes das eleições deste ano. Emociada no anúncio diante da imprensa, a premiê de 42 anos afirmou que não tem mais "combustível suficiente no tanque" para liderar o país.

Ardern precisou segurar o choro no momento em que falou sobre como os seis anos "desafiadores" no cargo cobraram seu preço.

Os parlamentares do Partido Trabalhista votarão no domingo para definir o substituto de Ardern.

O anúncio surpreendeu analistas e eleitores. Mas pesquisas indicam que o Partido Trabalhista teria dificuldades caso Ardern tentasse a reeleição no pleito marcado para 14 de outubro.

Ardern disse que tinha reservado um tempo durante as férias de verão para considerar seu futuro, na esperança de encontrar coragem e energia para seguir no cargo.

"Mas, infelizmente, não consegui e eu estaria prestando um péssimo serviço à Nova Zelândia se continuasse no cargo", disse ela.

Ardern deixará o cargo até 7 de fevereiro, quando ocorre eleição interna da sua sigla. Se nenhum candidato obtiver o apoio de dois terços dos representantes do partido, haverá uma eleição junto aos filiados.

Ardern foi eleita primeira-ministra em 2017, aos 37 anos, quando se tornou a chefe de governo mais jovem do mundo.

No ano seguinte, ela se tornou a segunda líder mundial eleita a dar à luz durante o mandato, depois da paquistanesa Benazir Bhutto em 1990.

"Esses eventos ... têm sido desgastantes por causa do peso, do peso absoluto e da natureza contínua deles. Nunca houve um momento em que parecia que estávamos simplesmente governando."

Ardern disse que estava ansiosa para finalmente se casar com seu parceiro Clarke Gayford

O líder do Partido Nacional, Chris Luxon, estava entre os que agradeceram a Ardern "por seus serviços à Nova Zelândia".

"Ela deu tudo de si neste cargo que é incrivelmente exigente", escreveu o líder da oposição no Twitter.

O líder do Canadá, Justin Trudeau, disse que ela fez uma diferença "imensurável" para o mundo.

Mas enquanto no resto do mundo Ardern era vista como uma estrela política, as pesquisas entre eleitores neozelandeses sugerem que ela estava se tornando cada vez mais impopular.