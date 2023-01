Mulher britânica morre e corpo é encontrado só três anos depois em apartamento

Laura Winham tinha esquizofrenia e não queria ter contato com a família

O cadáver de uma mulher britânica que sofria de doença mental foi encontrado em seu apartamento após ela passar três anos e meio morta no local.

A família de Laura Winham, de 38 anos, afirmou que ela foi "abandonada e deixada para morrer" pelo NHS, a rede de saúde pública do Reino Unido, e pelos serviços de assistência social.

A família disse que não pôde ter nenhum contato com Laura por causa das leis de privacidade britânicas depois de a mulher, que sofria de esquizofrenia, se recusar a manter contato com seus parentes por acreditar que eles estavam tentando prejudicá-la.

Um de seus irmãos, Roy, afirmou que os familiares de Laura não conseguiram obter informações sobre ela nem tiveram sucesso nas repetidas tentativas de contatá-la e que encontraram seu corpo após olhar pela fresta de entrega de correspondências da porta de seu apartamento em Woking, no nordeste da Inglaterra.

Sem contato

A família decidiu limitar o contato, porque isso a colocava sob "enorme estresse", mas acreditava que ela estaria sob os cuidados profissionais. No entanto, eles não conseguiram nenhuma informação a respeito dela por causa das leis de privacidade.

O corpo de Laura foi descoberto por seu irmão no primeiro andar deste prédio

A família de Laura continuou a enviar cartas, mensagens de texto e cartões. Quando seu pai adoeceu, seus parentes intensificaram as tentativas de contato. Depois que ele morreu, continuaram a ligar para o apartamento dela.

"Havia um moletom que ela usava, que eu pensei que estava junto com cobertores e outras coisas. Foi aí que eu consegui olhar por outro ângulo, e deu para ver o rosto, o corpo."

Ele disse: "Algo me fez voltar a subir as escadas naquele dia, mas infelizmente o que vi me perseguiu por muito tempo."