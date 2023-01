Como ovos mais caros estão provocando aumento de apreensões nas fronteiras dos EUA

Bernd Debusmann Jr

BBC News, Washington

Há 31 minutos

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Contrabandear ovos pela fronteira pode resultar em multas de até US$ 10 mil (R$ 51), alertam autoridades americanas

Autoridades americanas vêm aumentando as apreensões de ovos contrabandeados na fronteira com o México.

Em meio à escassez global do produto, o que elevou seu preço, muitos vêm cruzando a fronteira para comprar ovos mais baratos — normalmente metade do valor pago nos EUA.

Mas quem for pego contrabandeando ovos pode ter que pagar multas de até US$ 10.000 (R$ 52 mil), segundo o governo americano.

As apreensões nos postos de fronteira aumentaram mais de 100%.

Os preços dos ovos nos EUA subiram 60% em dezembro em comparação com o ano anterior. Somente entre 1º de outubro e 31 de dezembro, as apreensões de ovos e aves aumentaram 108%, segundo estatísticas do Departamento de Agricultura.

No início desta semana, Jennifer De La O, diretora de Operações de Campo de Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP) em San Diego, escreveu no Twitter que sua equipe "recentemente notou um aumento no número de ovos interceptados em nossos portos de entrada".

Para alguns moradores locais, as tentativas de comprar ovos no México não são surpresa. Uma afiliada local da emissora CBS, parceira da BBC nos Estados Unidos, informou que uma caixa com uma dúzia de ovos custa quase US$ 8 (R$ 41) em alguns minimercados nas comunidades fronteiriças, em comparação com menos de US$ 3 (R$ 16) do outro lado da fronteira em Tijuana, no México.

Anthony Gago, dono de um mercado em San Ysidro — que fica na fronteira com o México — observou que alguns clientes insatisfeitos se afastam e cruzam a fronteira para o México quando se deparam com preços altos.

"Uma caixa com 100 ovos custa US$ 40. Se você comprá-los separadamente, eles custam US$ 9,99 e é obviamente mais caro se você comprar cinco", disse Gago.

O Border Report, um site focado em notícias sobre a fronteira EUA-México, mostrou uma tendência semelhante ao longo da fronteira entre El Paso, no Texas — onde os ovos geralmente custam cerca de US$ 6 — e Ciudad Juarez, no México. Na cidade mexicana, eles são vendidos por aproximadamente US$ 3,40.

"Meu conselho é: não os traga (para os EUA)", disse Charles Payne, especialista em supervisão agrícola da CBP. "Se você deixar de declará-los ou tentar contrabandeá-los, estará sujeito a penalidades civis."

De acordo com Payne, as multas de até US$ 10 mil são reservadas para embarques comerciais ilegais. Indivíduos podem ter que pagar multas de aproximadamente US$ 300, e aqueles que declaram seus ovos podem evitá-las — embora o produto seja apreendido e depois destruído.

"Se você não declarar ou tentar contrabandear, haverá uma penalidade", disse Payne ao Border Report.

Não está claro quantas das apreensões de ovos resultaram de tentativas de remessas comerciais ilegais, em comparação com tentativas de consumidores individuais.

O índice de preços ao consumidor do governo dos EUA, que mede a inflação oficial, mostra que — nacionalmente — o preço de uma dúzia de ovos grandes aumentou de US$ 1,93 em janeiro de 2022 para US$ 4,25 em dezembro do mesmo ano, uma alta de 120%.