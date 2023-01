Por que Daniel Alves foi detido na Espanha

Há 22 minutos

O ex-lateral do Barcelona, do São Paulo e da seleção brasileira é investigado por supostamente assediar uma mulher em uma boate em Barcelona em dezembro.

Daniel Alves é conhecido por ser um dos jogadores brasileiros mais vitoriosos em atividade, tendo se consagrado no Barcelona, clube que defendeu entre 2008 e 2016.

No ano passado, ele esteve na seleção brasileira que jogou a Copa do Mundo de 2022 no Catar, e ao entrar em campo contra o Senegal, se tornou o jogador mais velho a disputar uma partida de Copa pela seleção nacional.