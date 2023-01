Monterey Park: O que se sabe sobre ataque que deixou pelo menos 10 mortos em evento de Ano Novo Lunar nos EUA

Pelo menos dez pessoas morreram após um ataque na cidade de Monterey Park, na Califórnia, nos Estados Unidos.

A polícia afirma que outros dez indivíduos ficaram feridos e o suspeito continua foragido.

O tiroteio aconteceu no sábado (21/1) por volta das 22h20, no horário local (3h20 no horário de Brasília).

Milhares de pessoas costumam se reunir em Monterey Park para participar do festival do Ano Novo Lunar.

O Departamento de Polícia do Condado de Los Angeles disse que está procurando um suspeito do sexo masculino que fugiu da cena do crime, mas não forneceu nenhum outro detalhe sobre ele.

O capitão Andrew Mayer afirmou que os serviços de emergência chegaram ao local e confirmaram que dez pessoas estavam mortas.

Pelo menos outros dez indivíduos estão feridos e foram encaminhados para hospitais. Alguns estão em condição estável e outros em estado crítico.

Os investigadores disseram que ainda é muito cedo para dizer se o incidente pode ser classificado como um crime de ódio.

Vídeos compartilhados pelas redes sociais nas últimas horas mostram uma grande presença de policiais na cidade, localizada a cerca de 13 quilômetros a leste de Los Angeles, na Califórnia.

Uma testemunha ocular disse ao jornal Los Angeles Times que três pessoas entraram correndo em seu restaurante e disseram para ele trancar a porta, pois havia um homem com uma metralhadora na área.

"O que sabemos é que o ataque não parece ter ligação com as comemorações do Ano Novo Lunar que aconteceram em Monterey Park", afirmou Jeong Park, repórter do jornal, à BBC News.

"Parece que ele aconteceu em um estúdio de dança próximo. Um homem armado entrou no local com o que uma testemunha ocular descreveu como uma metralhadora e disparou vários tiros, principalmente contra americanos de origem asiática."

Uma testemunha ocular disse ao repórter que viu alguém fugir em um carro minutos depois dos disparos.

O festival do Ano Novo Lunar em Monterey Park é um evento que já atraiu multidões de mais de 100 mil visitantes.

As festividades da noite de sábado (21) estavam programadas para terminar às 21h, no horário local.

Monterey Park tem uma população de cerca de 60 mil pessoas e abriga uma grande comunidade de origem asiática.