O escândalo de corrupção que abala a Ucrânia em meio à guerra

O primeiro a renunciar nesta terça-feira foi Kyrylo Tymoshenko, vice-chefe do gabinete do presidente, que supervisionava a política regional e havia trabalhado anteriormente na campanha eleitoral de Zelensky.

Depois que a Rússia lançou sua invasão à Ucrânia em fevereiro do ano passado, Tymoshenko se tornou um porta-voz frequente do governo. Ele foi acusado por jornalistas investigativos ucranianos de usar vários carros esportivos caros durante a guerra — embora negue qualquer irregularidade.

A lista de demitidos inclui, ainda, Oleskiy Symonenko, vice-procurador-geral; Ivan Lukeryu, vice-ministro do Desenvolvimento das Comunidades e Territórios; Vyacheslav Negoda, vice-ministro do Desenvolvimento das Comunidades e Territórios; Vitaliy Muzychenk, vice-ministro de Política Social; e os governadores regionais de Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia, Kiev, Sumy e Kherson.

Em um pronunciamento no domingo, Zelensky prometeu que "não voltará ao que costumava ser no passado, à maneira como várias pessoas próximas a instituições estatais" costumavam viver.

A declaração foi feita após a prisão do vice-ministro da Infraestrutura da Ucrânia, Vasyl Lozinskyi, no sábado, sob suspeita de aceitar um suborno de mais de US$ 350 mil pela compra de geradores de eletricidade. Ele negou as acusações.