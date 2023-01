'Caixão esgotado': os relatos de chineses em meio a alta de mortes por covid

Há 1 hora

Cerca de 80% da população — mais de um bilhão de pessoas — foi infectada desde que a China suspendeu as restrições à covid em dezembro, segundo o epidemiologista Wu Zunyou. No fim de semana passado, a China registrou 13 mil mortes relacionadas à covid em menos de uma semana, somando-se às 60 mil mortes contabilizadas desde dezembro.

Enquanto carregavam o caminhão com detalhadas obras budistas recém-feitas em papel de seda, eles nos contaram que a demanda por decorações funerárias explodiu nos últimos dias — e está duas ou três vezes acima do normal.

Todas as pessoas com quem conversamos nesta parte de Shanxi que estão ligados à indústria funerária nos contaram alguma história parecida sobre o aumento de mortes. Todos atribuíram isso ao coronavírus.

Em uma tenda no pátio onde o corpo foi velado, ele explicou que, no dia do funeral, 16 pessoas carregariam seu caixão e a enterrariam de acordo com a tradição local.