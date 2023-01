O debate sobre local de prisão de mulher trans condenada por estupro quando era identificada como homem

Há 1 hora

Isla Bryson foi levada para a prisão feminina de Cornton Vale depois de ser condenada por cometer os estupros quando ainda era identificada como homem, com o nome Adam Graham.

No entanto, a premiê da Escócia, Nicola Sturgeon, disse que Bryson não ficará presa em Cornton Vale.

Bryson deve receber sua pena de prisão no próximo mês - e a prisão onde essa sentença será cumprida tem gerado debates acalorados.

Fim do Matérias recomendadas

Em debate com Sturgeon no parlamento, o líder conservador escocês, Douglas Ross, perguntou repetidamente onde Bryson estava detida atualmente. Ele disse que os ministros podem intervir e têm 72 horas para questionar onde um prisioneiro é mantido.

Sturgeon respondeu que esperava que, antes do término do período de 72 horas, a prisioneira não estivesse mais no presídio feminino.