O homem que passou 17 anos preso por engano pelo assassinato dos pais

Uma infância feliz

O interrogatório

Marty lembra que o interrogatório começou como era de se esperar, com perguntas por meio das quais os policiais tentavam obter detalhes sobre a relação do jovem com seus pais ou quem poderia ser um possível suspeito.

Steuerman estava em casa jogando pôquer com seus pais e outros convidados até as primeiras horas da manhã.

O principal investigador do caso Tankleff foi o detetive James McCready, falecido em 2015, e que em diversas ocasiões discutiu o caso com a imprensa.

A polícia descartou Steuerman como suspeito quando ele apareceu na Califórnia uma semana depois, dizendo que havia fugido com medo de ser acusado de envolvimento no assassinato.

"O que eu me lembro daquele dia", diz Marty, "é que eles me levaram para a cadeia do Condado e o funcionário da sala de pertences me perguntou: 'O que você está fazendo aqui? Não é possível que tenha sido considerado culpado'."