Ataque deixa mortos em sinagoga em Jerusalém; o que se sabe

Agentes do serviço de emergência israelense e as forças de segurança compareceram ao local do crime

O incidente aconteceu no bairro Neve Yaakov por volta das 20h15 - às 15h15, no horário de Brasília.

A polícia israelense descreveu o agressor como um "terrorista" e disse que ele foi "neutralizado". A mídia israelense relatou que o agressor foi morto pelas forças de segurança enquanto fugia do local do crime.

O governo dos Estados Unidos condenou o ataque. Vedant Patel, porta-voz do Departamento de Estado, afirmou: "Estamos com o povo israelense em solidariedade."

"Atacar fiéis em uma sinagoga no Dia Memorial do Holocausto e durante o Shabat é horrível. Estamos com nossos amigos israelenses", escreveu o secretário de Relações Exteriores britânico, James Cleverly, no Twitter.