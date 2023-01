A busca urgente por cápsula radioativa com césio-137 perdida na Austrália

O objeto tem apenas 6mm por 8mm - é menor do que uma moeda de dez centavos. Ele foi perdido neste mês de janeiro entre um campo de mineração ao norte da cidade de Newman e a cidade de Perth, que estão a uma distância de 1400 km uma da outra. O material estava sendo transportado em um caminhão.

O césio-137 é uma substância usada com frequência em atividades de mineração.

A cápsula contém césio suficiente para causar queimaduras por radioatividade e outros problemas no longo prazo, como câncer.

"A nossa preocupação é que alguém pegue o objeto por não saber o que é", afirma Andrew Robertson, coordenador de saúde do estado.

"Alguém pode achar que é algo interessante e guardar - no quarto, no carro - ou mesmo dar para outra pessoa", afirma ele.

Os locais onde o transporte começou e onde deveria ter terminado foram vasculhados. As autoridades também estão tentando mapear o caminho exato que foi feito e as paradas para restringir o campo de busca.

As autoridades australianas alertam que qualquer pessoa que vir o objeto deve ligar para os serviços de emergência e procurar assistência médica imediata caso entre em contato com ele.

Tragédia no Brasil

O césio-137 causou um dos piores desastres nucleares do mundo no Brasil em 1987, quando uma clínica com uma máquina de radioterapia foi abandonada e o material não foi descartado corretamente.