Obesidade infantil: por que nova diretriz dos EUA gera críticas

Há 43 minutos

Intervenção precoce

Mirza diz que as diretrizes querem quebrar as barreiras que as pessoas com obesidade enfrentam - como ouvir que é uma "questão de força de vontade" - e tornar os tratamentos médicos prontamente disponíveis, como são para qualquer outra condição.