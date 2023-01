Documentário: Os jornalistas da BBC banidos de seu país

Há 52 minutos

Muitos jornalistas do Serviço Persa da BBC são, inclusive, proibidos de pisar no país – mesmo em casos extremos, como morte de parentes.

Neste documentário, a BBC mostra o árduo trabalho do seu Serviço Persa para cobrir, à distância, os enormes protestos em curso no Irã desde a morte da jovem Mahsa Amini.

Aos desafios profissionais se mesclam as dificuldades pessoais e também as críticas feitas por opositores do regime, que se queixam do espaço dado pela BBC aos argumentos do governo.