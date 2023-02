Carmelita Torres, a jovem que liderou o primeiro protesto dos mexicanos contra a política de imigração dos EUA de "desinfetá-los"

Marcos González Díaz

Correspondente da BBC News Mundo no México

Há 1 hora

Crédito, Cortesia NO MÁS Legenda da foto, A história de Carmelita Torres é tão pouco conhecida que não há sequer fotos dela.

Mal imaginavam as autoridades dos Estados Unidos que uma jovem mexicana de apenas 17 anos se tornaria, há mais de um século, a líder do primeiro protesto contra suas políticas para imigrantes na fronteira.

Carmelita Torres, moradora de Ciudad Juárez que cruzava diariamente o país vizinho para trabalhar como doméstica em El Paso, no Texas, recusou-se a passar pelo processo de banho e desinfecção a que foram submetidas na fronteira para, supostamente, evitar tifo se espalhasse nos Estados Unidos.

O processo era humilhante. Os mexicanos tinham que tirar a roupa para serem desinfetados com vapor. Depois, seus corpos nus eram borrifados com produtos químicos como gasolina e querosene para matar possíveis piolhos, que, se fossem detectados, faziam com que homens e mulheres fossem obrigados a raspar a cabeça.

Mas em 28 de janeiro de 1917, quando Torres foi convidada a descer do bonde elétrico que cruzava a fronteira na ponte de Santa Fé para ser fumigada, ela desistiu e convenceu outros 30 passageiros a se juntarem a ela.

As mulheres deixaram o veículo para protestar contra essa prática degradante e discriminatória. Pouco tempo depois, o grupo já era formado por 200 pessoas. De acordo com a imprensa local, depois de algumas horas, havia cerca de duas mil.

Esse protesto mais tarde seria conhecido como os motins dos banhos.

Protesto contra a discriminação

Os motivos do protesto foram muitos. As mulheres temiam que o incêndio na cadeia de El Paso, que meses antes matara cerca de 30 detentos de origem mexicana após serem encharcados com gasolina, pudesse se repetir. Esse evento foi tristemente apelidado de "Holocausto".

Além disso, eles também ouviram rumores de que alguns soldados americanos estavam tirando fotos deles nus durante a inspeção e depois espalhando-os pelas cantinas.

Crédito, SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS Legenda da foto, As roupas dos mexicanos eram desinfetadas em ferros a vapor.

O grupo liderado por Torres começou a atirar pedras e garrafas contra soldados americanos e bloqueou o trânsito entre Ciudad Juárez e El Paso. A raiva dos manifestantes era tanta que as tropas do país não conseguiram contê-los e pediram a intervenção do México.

Naquela época, em plena Revolução Mexicana, o governo de Venustiano Carranza temia que esse protesto contra uma prática norte-americana também fosse, de alguma forma, um apoio à guerrilha inimiga de Pancho Villa, que meses antes havia liderado o ataque contra Colombo, nos Estados Unidos

Por isso, decidiram enviar o esquadrão da morte comandado pelo general Francisco Murguía, um de seus soldados mais temidos. Embora ambos os exércitos cercassem as mulheres, eles continuaram a enfrentá-las.

Crédito, El Paso Morning Times Legenda da foto, A imprensa de El Paso referiu-se a Torres como "a amazona ruiva".

"A ameaça que os Estados Unidos percebiam na época era a dos villistas, aquela figura clássica do mexicano na guerra. Por isso, a atuação de Carmela é quase inédita, pelo inesperado de uma resistência tão acirrada e popular de um jovem mulher naquela época ", disse Abraham Trejo Terreros, historiador especialista em migração na fronteira norte do México, à BBC Mund .

Dois dias depois, os tumultos terminaram após a prisão de vários dos participantes. Também foi presa Carmelita Torres, cujo paradeiro é desconhecido entre os historiadores.

Algumas versões sugerem que ela poderia ter sido apresentada a um juiz dos Estados Unidos que alegou que ela não tinha jurisdição para decidir sobre um evento ocorrido no México. Se ela foi para a prisão, se voltou para Ciudad Juárez, ou se foi executada... É um mistério.

Por que eles "desinfetavam" os mexicanos?

O aparecimento de casos de tifo na região central do México em 1916 disparou o alarme do outro lado da fronteira.

Na cidade fronteiriça de El Paso, as autoridades locais deslocaram e destruíram as casas de centenas de famílias de origem mexicana, temendo que estivessem doentes.

Eles também revistaram casa por casa em busca de possíveis vestígios de piolhos para pulverizar essas pessoas com pesticidas.

Mas o prefeito de El Paso, Tom Lea, acreditava que isso era insuficiente e pediu ao Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos que impusesse medidas duras para evitar que o tifo chegasse à sua cidade.

"Centenas de mexicanos sujos, miseráveis ​​e miseráveis ​​que chegam diariamente a El Paso sem dúvida trarão e espalharão o tifo, a menos que uma quarentena seja implementada", escreveu ele em um telegrama a Washington.

Crédito, Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos Legenda da foto, Este é o telegrama em que Lea pedia às autoridades sanitárias de Washington que impusessem uma quarentena aos mexicanos que entrassem no país.

As autoridades federais não consideraram necessária esta medida, mas ordenaram que todas as pessoas que entrassem no país pela fronteira fossem "desinfetadas" com banhos químicos contra piolhos e outras doenças.

Infelizmente, o protesto liderado por Carmelita Torres não pôs fim a essa prática, mas continuou até a década de 1960 com outro tipo de pesticida igualmente prejudicial à saúde: o Zyklon B à base de cianeto, que mais tarde foi usado pela Alemanha nazista , ou o DDT usado em milhões de mexicanos que migraram temporariamente para trabalhar nos Estados Unidos como parte do programa Bracero.

Para David Dorado Romo, autor de "Histórias desconhecidas da revolução mexicana em El Paso e Ciudad Juárez", incluindo a de Carmelita Torres, o fato de essa prática ter continuado tantos anos depois deixa claro que o alarme do tifo no México não foi o justificativa para sua implementação.

"Os EUA mantiveram essa política e não foi mais pelo motivo inicial, mas por motivos claros de eugenia (a disciplina que visa melhorar uma raça ou a espécie humana)", diz o historiador americano de ascendência mexicana em entrevista à BBC Mundo.

"(O tifo) não passou de um pretexto para iniciar esse processo de fumigação que continuou e pelo qual, até hoje, os Estados Unidos nunca pediram desculpas oficiais por esse tratamento discriminatório aos mexicanos", critica.

Crédito, Museu de História Nacional dos EUA Legenda da foto, Agricultores e trabalhadores que participaram do programa Bracero décadas depois dos motins de Baños continuaram sendo fumigados ao entrar nos Estados Unidos.

No mesmo ano de 1917 em que foram registrados os Motins dos Banhos, os Estados Unidos impuseram as primeiras barreiras aos mexicanos em sua fronteira, que até então atravessavam o país livremente e sem nenhum tipo de documento.

"As primeiras leis de imigração dos EUA foram baseadas na mesma eugenia e visaram países que consideravam ter pessoas geneticamente inferiores. Embora você não veja esse raciocínio oficial hoje, esse legado ou marca continua até hoje no país", diz Dorado Romo.

Desconhecimento da história

E é que, apesar de já ter passado mais de um século desde os protestos liderados por Carmelita Torres, os especialistas acreditam que muito do que aconteceu então é mais atual do que nunca.

Eles se referem, por exemplo, aos mexicanos que naquela época começaram a tentar evitar esses controles para entrar nos EUA e passaram a cruzar irregularmente.

"Desde que foram estabelecidos esses tipos de medidas, tanto médicas quanto portando passaportes, etc... todos esses requisitos inauguram essas travessias irregulares por pontos não autorizados de que tanto ouvimos falar hoje, é claro", diz Trejo Terreros, professor do Centro de Pesquisa e Ensino Econômico do México.

Crédito, Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos Legenda da foto, Os mexicanos faziam fila todos os dias na unidade de desinfecção de El Paso antes de entrar nos Estados Unidos.

Ou também apontam para a conexão entre aquelas medidas sanitárias contra o tifo e as recentemente implementadas contra a covid-19, como o Title 42 que os EUA implementaram para facilitar a expulsão de migrantes requerentes de asilo por motivos de saúde pública durante a pandemia, mas que permanece ativo quase três anos depois.

"Apesar da descoberta de patógenos causadores de doenças que não respeitam as fronteiras inventadas pelos humanos, voltamos a acreditar que é mais fácil controlar os corpos que atravessam essas fronteiras", diz Trejo Terreros.

"E essa ideia profundamente racista de associar certas doenças a certas nacionalidades persiste até hoje e vimos isso com as restrições na época da covid, que eram maiores em função de onde vinham ou da aparência das pessoas".

Apesar de sua coragem em desafiar as autoridades, a história de Carmelita Torres é pouco conhecida tanto nos Estados Unidos quanto no México. É por isso que em 2020 "NO MÁS" viu a luz do dia, um drama de rádio e online que conta a história da jovem e os motins.

"Eu vivi a maior parte da minha vida em El Paso sem saber de sua existência. Não é ensinado nas escolas. Em vez disso, todos nós crescemos sabendo o nome do (ex-prefeito) Tom Lea, mas nunca sabendo Da história horrível sobre ele. Honestamente, me senti enganada quando descobri", diz Meagan O'Toole-Pitts, autora da obra.

Crédito, Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos Legenda da foto, Este era o banheiro feminino e a área do vestiário na usina de desinfecção de El Paso.

"Decidi homenagear Carmelita assim de uma forma que espero que continue na próxima geração. Gostaria de ter crescido admirando-a como um exemplo ", disse ele à BBC Mundo.

O historiador Dorado Romo concorda que esses fatos não têm o reconhecimento necessário, apesar de Torres "liderar o primeiro protesto dos mexicanos naquele momento em que os Estados Unidos começam a deixar de ter a fronteira aberta para eles".