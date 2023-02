Terremoto na Turquia: as imagens do castelo romano de 2.000 anos destruído pelo tremor

Há 1 hora

A devastação causada pelo terremoto de segunda-feira (6/2) no sudeste da Turquia incluiu a destruição quase total de um castelo de 2.000 anos construído durante o Império Romano.

Imagens obtidas pela BBC mostraram danos graves no topo da colina do castelo de Gaziantep, no centro da cidade de mesmo nome.